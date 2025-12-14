Der Ligabetrieb der Fußballvereine in Landesklasse und Kreisoberligen ruht, doch so mancher bekommt auch weiterhin nicht genug vom runden Leder. Für solch Hartgesottene – sowohl Spieler als auch Zuschauer – war die 2025er Auflage des Wasserfallpokals in der Sporthalle Trusetal am Freitagabend ein echtes Highlight, bei dem neben Pokal und kleiner Prämie vor allem der Spaß im Vordergrund stand.