Der Ligabetrieb der Fußballvereine in Landesklasse und Kreisoberligen ruht, doch so mancher bekommt auch weiterhin nicht genug vom runden Leder. Für solch Hartgesottene – sowohl Spieler als auch Zuschauer – war die 2025er Auflage des Wasserfallpokals in der Sporthalle Trusetal am Freitagabend ein echtes Highlight, bei dem neben Pokal und kleiner Prämie vor allem der Spaß im Vordergrund stand.
Hallenfußball, Wasserfallpokal Der Sieg geht an Barchfeld und die gute Laune
Björn Eimer 14.12.2025 - 13:56 Uhr