Nachdem die D-Junioren der SG SV Geismar und den C-Junioren der SG SV Rot-Weiß Breitungen, in der auch der Nachwuchs aus Barchfeld und Bad Salzungen im Punktspielbetrieb an den Start geht, sich in Großengottern den Hallenlandesmeistertitel sichern konnten,überzeugten auch die C-Juniorinnen der BSG Kali Werra Tiefenort bei den Titelkämpfen in eigener Halle. In den fünf Turnierspielen mussten sich die Mädchen vom Trainer-Duo Norbert Beck und Sebastian Brenn nur einmal geschlagen geben. Aber zwei Siege, zwei Unentschieden und acht Punkte reichten nur zum undankbaren vierten Platz, punktgleich mit den zweit- und drittplatzierten Mädchen aus Marbach und Großliebringen. Den Titelvergabe entschied sich erst im letzten Spiel des bestens organisierten Turnieres in der Tiefenorter Krayenberghalle. Der Titel ging mit zehn Punkten an die Talente vom ESV Lok Meiningen, die die Zweitplatzierten Mädchen von den Sportfreunden aus Marbach mit 2:0 Toren bezwangen.