An den vier Turniertagen ging es auf dem Parkett der Tiefenorter Krayernberghalle heiß her. Nachwuchsmannschaften aus nah und fern sowie die Teams des heimischen Nachwuchszentrums Kali Werra traten bei den Turnieren aller Altersklassen an. Dabei war für die zahlreichen Besucher Spannung sowie gute Laune und beste Verpflegung rund um das Turnier geboten. Allen Spielerinnen und Spielern, angefangen mit den jüngsten Kickern bei den G-Junioren bis zur A-Jugend, war der Spaß am Spiel ins Gesicht geschrieben. Auch ein paar kleinere Blessuren der Sportler konnte dies keinen Abbruch bringen.