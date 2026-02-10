Mit drei Siegen sichern sich die A-Junioren-Fußballer der SG SV Borsch den Landesmeistertitel in der Halle. Bereits vor einem Jahr gewannen die Rhöner Mannschaft unter der Leitung von Trainer Sebastian Hey den Titel im B-Jugend-Jahrgang. Daran knüpften die Jungs von Trainer André Schäfer und Co-Trainer Max Lückert nahtlos an in Erfurt. Im ersten Turnierspiel verbuchten die Borscher einen 4:2-Erfolg gegen die SG TSV Kerspsleben.