Die Schmalkalder Volleyballer pausierten oder mussten auswärts ran und auch beim Judo stand kein Turnier an. So waren die Mehrzweckhalle und die Hans-Dieter Clemen-Halle gleichermaßen verfügbar, was der FSV Schmalkalden und die SG Rennsteig ihrerseits für gelungene Hallenfußball-Turniere zu nutzen wussten. Parallel fanden am vergangenen Wochenende in beiden Hallen Turniere in verschiedenen Altersklassen (und bei den Damen) statt.