Hallenfußball Meiningen: Fahner Höhe zaubert sich zum Sieg

Die über 400 Zuschauer erlebten an diesem Nachmittag kurzweilige Fußballkost, einige Kabinettstücke wie ein Kopfballtor von Jonas Kirchner (Geratal) oder den angesprochenen Seitfallzieher von Schweinas Pfaff. Am Ende des Tages gab es wie bei den ersten beiden Auflagen des Budenzaubers einen weiteren Gewinner, der sportlich nicht messbar ist. Denn die Fußballgemeinschaft rückte kurz vor den Feiertagen zusammen und sammelte traditionell Geld für einen guten Zweck. In diesem Jahr unterstützt der Budenzauber die Familie Stoll aus Erfurt, deren umgebauter Transporter Ende Oktober gestohlen wurde. Auf dieses Stück „mobile Freiheit“ sind André Stoll und seine Frau Katja und Tochter Leonie angewiesen. Die beiden Frauen sind an der Krankheit Myotone Dystrophie Typ 1 erkrankt, die dem Muskelschwund sehr ähnlich ist. Mit der Spende aus dem Budenzauber soll nun die Anschaffung und der Umbau eines neuen Fahrzeuges mit finanziert werden. Dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, zeigte sich auch an diesem vierten Advent. Denn bei den Dankesworten von André Stoll in der Reinhard-Kupitz-Halle in Meiningen hatten sicher einige Zuschauer einen Kloß im Hals oder eine Träne im Auge.