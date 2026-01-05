Der EFC Ruhla lud am Samstag sechs D-Juniorinnen-Mannschaften zum Fußball-Hallenturnier „Ruhlaer Hallenmasters“ ein. Sowohl die Mädchen vom FSV Silvester Bad Salzungen als auch von der BSG Kali Werra Tiefenort nutzten diese Möglichkeit, um sich auf die Hallen-Landesmeisterschaften vorzubereiten. Neben den Gastgeberinnen nahmen die Teams der SG Merxleben, des SV Einheit Breitenbach, die FSG Stölzinger Wölfe und der SV Großlieberingen/Deube teil.