Hallenfußball-Landesmeisterschaft: Rhöner Paukenschlag

Die Nacht war nur kurz für den kleinen Tross der SG Borsch, der sich am Samstagfrüh aufmachte, um in Ostthüringen einen weiteren Nachweis der tollen Nachwuchsarbeit in der Rhön in Form einer guten Platzierung bei den Landesmeisterschaften zu liefern. Damit seine Spieler tags zuvor gut in den Schlaf fanden, hatte ihr Trainer am Abend noch ein Training angesetzt, um für richtige Spannung, Konzentration und Vorfreude für den Höhepunkt seiner Mannschaft in der Hallensaison zu sorgen. Es war offensichtlich das richtige Mittel. Zwar waren die Rhöner Jungs bei der Abfahrt um 6 Uhr noch etwas schlaftrunken, beim Turnierstart um 10 Uhr in der Sporthalle in Neustadt an der Orla aber hellwach. Sehr zur Freude des kleinen Anhangs, der die Borscher zur Thüringer Meisterschaft im Futsal, begleitete.