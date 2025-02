Hallenfußball: Landesfinale mit Barchfeld

Die Männer des FC Barchfeld können Hallenfußball. Das haben sie bereits mehrfach bewiesen. Deshalb gehören sie auch zu den acht Finalrundenteilnehmern, die am Sonntag in Apolda den Thüringer-Hallenlandesmeister 2024/25 ermitteln. Das Turnier in der Dreifelder Sporthalle am Sportpark in Apolda beginnt um 13 Uhr. Die Barchfelder, in der Gruppe 2 startend, greifen 13.15 Uhr ins Geschehen ein. Sie bestreiten ihr Auftaktspiel gegen die BSG Chemie Kahla, die in der Landesklasse, Staffel 1 auf Rang 2 überwinterte. Des Weiteren geht es für die Männer von FC-Trainer Stephan Anschütz in der Vorrundengruppe gegen die TSG Motor Gispersleben und den FSV GW Stadtroda.