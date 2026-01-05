Diese Mannschaftsliste las sich durchaus ein wenig angsteinflößend. Ein paar Beispiele: Ronny Hebestreit (mehr als 300 Einsätze für Rot-Weiß Erfurt), Tony Schnuphase (Sohn von Ex-Nationalspieler Rüdiger Schnuphase), Martin Hauswald (lief für Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga auf) und Martin Ullmann (einst Drittliga-Spieler beim FC Carl Zeiss Jena). Und dann stand da am Samstag (3. Januar) beim FC Rot-Weiß Erfurt mit Martin Busse auch noch ein ehemaliger DDR-Nationalspieler als Cheftrainer auf dem Zettel für den Ü35-All-Stars-Ruppbergpokal in Zella-Mehlis.