Hallenfußball in Suhl FC Coburg gewinnt 2. Woppercup

Der Erlauer SV hat die Titelverteidigung bei der zweiten Auflage des Woppercups am Freitagabend (13. Dezember) in Suhl verpasst. 1:3 unterlagen die Grün-Weißen im Endspiel der U21 des FC Coburg. Zweimal traf Fabian Hartung im Finale nur Aluminium. Dafür sicherte sich der Erlauer in der Sporthalle Wolfsgrube den Titel des Torschützenkönigs. Als bester Spieler wurde Coburgs Janis Zethner ausgezeichnet, als bester Keeper Leon Makowski vom SV Dietzhausen.