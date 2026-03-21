Die GutsMuths-Halle in Neuhaus am Rennweg wird am Samstag, 21. März, zum Treffpunkt für mitreißenden Hallenfußball und gelebte Inklusion. Bereits zum 28. Mal veranstalten die Rennsteig Werkstätten den Südthüringer Hallenfußballcup und erwarten dazu zahlreiche regionale sowie überregionale Teams.