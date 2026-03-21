Hallenfußball in NeuhausSport, Spannung und Inklusion
Norbert Kleinteich 21.03.2026 - 06:00 Uhr
Der 28. Südthüringer Hallenfußballcup geht am 21. März in Neuhaus am Rennweg über die Bühne. Zuschauer sind willkommen.
Die GutsMuths-Halle in Neuhaus am Rennweg wird am Samstag, 21. März, zum Treffpunkt für mitreißenden Hallenfußball und gelebte Inklusion. Bereits zum 28. Mal veranstalten die Rennsteig Werkstätten den Südthüringer Hallenfußballcup und erwarten dazu zahlreiche regionale sowie überregionale Teams.