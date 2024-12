Fünf Teams aus der Thüringenliga, drei aus der Landesklasse gehen am vierten Advent beim dritten FuPa-Budenzauber an den Start: Landesmeister FC An der Fahner Höhe, Oberliga-Absteiger SV 09 Arnstadt, Lokalmatador VfL Meiningen, FC Schweina-Gumpelstadt sowie erstmals die Spielvereinigung Geratal mit im Meininger Raum nicht unbekannten Spielern wie Roth, Parlesak und Schlundt. Das Feld komplettieren die Landesklasse-Teams von Spitzenreiter Borsch, Bad Salzungen und Walldorf. In der Gruppe A treffen Meiningen, Walldorf, Geratal und Arnstadt aufeinander; in der Gruppe B Fahner Höhe, Schweina, Borsch und Bad Salzungen.