Ab diesem Freitag (9. Januar) erlebt Erfurt den ersten Hallenfußball-Höhepunkt seit vielen Jahren in der Landeshauptstadt: die Domstadt Banden Masters. Das mit 1600 Zuschauern bereits ausverkaufte Hauptturnier findet am Sonntag ab 15 Uhr in der Riethsporthalle statt. Gesetzt sind hier die zwei Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt und der KSV Hessen Kassel, außerdem die drei Fünftligisten Hof, Halberstadt und Heiligenstadt.