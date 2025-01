Hallenfußball in Bad Salzungen: In der Kurstadt und in Barchfeld geht es in der Halle rund

Bei der Jubiläumsausgabe empfängt der Landesklassenvertreter SV Wacker 04 Bad Salzungen den SC Borea Dresden, Stammgäste des Turniers. Außerdem reisen zum Budenzauber der FC Coburg, der FC Schweina-Gumpelstadt und der FSV Schmalkalden an. Mit den Central Wyoming College Soccer Roster gastiert eine Universitätsauswahl aus den Vereinigten Staaten in der Kurstadt. Den Kontakt stellte Dorian Ader her, der seit Sommer 2024 dort studiert. Das Teilnehmerfeld vervollständigen ein Wacker-Allstar-Team und der Sieger des Turniers um den Stadtpokal, der am heutigen Freitagabend ausgespielt wird. Nicht minder interessant dürfte das dritte Stadtpokalturnier heute Abend ab 18 Uhr. Den Sieger spielen Mannschaften aus der Kreisliga- und Kreisoberliga des Wartburgkreises aus. Den Abschluss bildet das Turnier um den Cup der “Älteren Herren“. An allen drei Tagen kommt die „Bande“ als Spielfeldbegrenzung zum Einsatz. „Das macht die Spiele einfach noch schneller und noch spannender“, meint Erhard Büchner, der Vorsitzende des SV Wacker 04 Bad Salzungen. Die Wacker-Männer gehen als Titelverteidiger in ihr Turnier, dem sicherlich wieder viele Zuschauer beiwohnen werden. Der Verein bittet alle Gäste, die mit dem Auto anreisen, sich an die vorhandenen Gegebenheiten zu halten und die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. Parkplätze gibt es an der „Agentur für Arbeit“ sowie den Parkplatz an der Stadionapotheke (Albert-Schweitzer-Straße).