Das Salzpokal-Turnier gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den sportlichen Höhepunkten im Sportkreis Bad Salzungen. In diesem Jahr begrüßten die Gastgeber vom SV Wacker Bad Salzungen mit dem SC Borea Dresden (zumeist Spieler aus A-Jugend, die in der Regionalliga Ost spielen) und dem FC Coburg (Bayernliga) „Stammgäste“ in der Kurstadt. Auch die Ligakontrahenten aus Schweina und Barchfeld geben regelmäßig zu Jahresbeginn ihre Visitenkarte beim Traditionsturnier der Wackeraner ab.