Ein besonderer Fußballabend begeisterte Spieler und Zuschauer beim Saveway Cup, der von der SpVgg Geratal organisiert wurde. Pünktlich um 18 Uhr begann das Turnier mit einem emotionalen Höhepunkt: Die teilnehmenden Mannschaften liefen nacheinander zu ihren selbst ausgewählten Songs auf das Spielfeld ein – ein stimmungsvoller Auftakt, der für echte Gänsehautmomente sorgte und die Vorfreude auf die bevorstehenden Spiele spürbar machte.