Acht Mannschaften deren Spielern man so richtig die Freude ansah, nach den Weihnachtsfeiertagen sich bei ihrem Hobby endlich wieder austoben zu dürfen, eine proppevolle Leimbach-Halle und beste Stimmung gab es beim Neustart des Hundskopf-Pokalturnier nach sechsjähriger Pause. Da es den Organisatoren gelang, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld am Samstag nach Weihnachten in die schmuck hergerichtete Leimbacher Halle zu locken, war Fußballkost der besonderen Art garantiert. Weil die Aktiven auf dem Hallenparkett mit viel Einsatz und Engagement bei der Sache waren und dazu allsamt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, fair um Sieg, Punkte und Tore rangen, avancierte das Hundskopf-Pokalturnier eine Sportveranstaltung der besonderen Art.