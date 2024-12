Hallenfußball: Drei Turniertage in Barchfeld

Der FC Barchfeld startet mit drei Turnieren in das neue Jahr. Am Freitag, den 3. Januar, vollziehen die Alt-Herren-Fußballer den Auftakt in der Barchfelder Sporthalle. Ab 18 Uhr spielen acht Vertretungen um den Opel-Simon-Cup. Der Samstag steht im Zeichen der Männermannschaften. Um 14 Uhr erfolgt der erste Anpfiff. Mit von der Partie sind die Vertretungen von Stahl Brotterode-Trusetal, FSV Floh-Seligenthal (beide Kreisoberliga Rhön-Rennsteig), der SG Werratal (Tabellenführer Kreisliga A, Werra Meißner), dem FC Erfurt Nord (Landesklasse, St. 2), dem FC Schweina/Gumpelstadt (Thüringenliga) und natürlich des Gastgebers FC Barchfeld (Landesklasse). Den Abschluss des dreitägigen Hallenspektakels bildet das Turnier für zweite Mannschaften. Am Sonntag (5. Januar 2025) spielen ab 14 Uhr sieben Vertretungen den Pokalsieger aus.