Nicht nur in Meiningen durften am Wochenende Hallenfußball-Titel gefeiert werden. Während die Frauen und die C-Juniorinnen des ESV Lok Meiningen in Tiefenort ihre Landesmeistertitel einfuhren, zeigten auch die C-Junioren der SG FSV Rot-Weiß Breitungen bei der Landesmeisterschafts-Endrunde in Großgottern bei Bad Langensalza auf eindrucksvolle Art ihr Können. Zudem wurden in der Steinbach-Hallenberger Haseltalhalle am Samstag und Sonntag die Kreismeister bei Herren und Damen ermittelt.