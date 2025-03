Hallenfußball, Alte Herren: Suhler SV erneut unschlagbar

Der Gastgeber (4 Punkte, 10:14 Tore) vergab eine bessere Platzierung in den beiden knapp mit 2:3 verlorenen Partien gegen den zweitplatzierten VfL Meiningen (11 Punkte, 14:10 Tore). Den einzigen Punktverlust musste der 1. Suhler SV (16 Punkte, 14:3 Tore) in der Rückrunde im Spiel gegen die Suhler Kickers mit 1:1 hinnehmen. Auch das Hinspiel gewann der SSV nur dank eines 1:0 in letzter Minute. Torschütze war der später auch als Torschützenkönig ausgezeichnete Oliver Kramer. Der 53-Jährige erzielte in sechs Partien neun Treffer. Als bester Spieler wurde Gastspieler A. Reif, der Turnierschlusslicht Eintracht Hildburghausen (3 Punkte, 8:21 Tore) verstärkte, ausgezeichnet.