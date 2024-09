Aus der Idee des DFB-Paule-Scnupper-Abzeichens entstand im vergangenen Jahr das Hallenfußballturnier der drei Schmalkalder Grundschulen. Zunächst noch unter dem Namen „Sepp Herberger-Tag“ veranstaltete der SFC Weidebrunn in Kooperation mit dem Sponsor und Namensgeber in diesem Jahr nun erstmals den „Kaufland-Cup“ und lud dazu am Mittwoch in die Mehrzweckhalle in der Teichstraße.