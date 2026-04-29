Nach der Debatte um die mögliche Verlegung der Champions-League-Heimspiele von Volleyball-Meister VfB Suhl nach Coburg hat sich nochmals der Verein zu Wort gemeldet. „Die Heimat unseres Teams und unserer Fans ist und bleibt die Wolfsgrube in Suhl. Daran besteht keinerlei Zweifel“, teilte VfB-Präsident und Geschäftsführer Alexander Mantlik mit: „Die Austragung eines Supercupspiels sowie der drei Heimspiele in der Gruppenphase der Champions League an einem alternativen Standort erfolgt aus technischen und organisatorischen Gründen. Dieser temporäre und klar begrenzte Schritt bietet uns zugleich die Möglichkeit, neue Zuschauergruppen anzusprechen und die Attraktivität des Suhler Volleyballs einem erweiterten Publikum, insbesondere Fans und Sponsoren aus Südthüringen und Oberfranken, präsentieren zu können.“