Mit einem Durchmarsch und einer blütenweißen Weste gelang der neu gegründeten Spielgemeinschaft Heldburg/Ummerstadt der Titelgewinn beim Hallenpokal der Schlossbrauerei Schwarzbach. Die Unterländer hatten nach fünf Siegen 15 Punkte auf dem Konto und so in der Endplatzierung sogar sechs Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Auf dem zweiten Platz kam die junge Mannschaft vom SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz ein – mit einem Durchschnittsalter von 21,1 Jahren. Über den dritten Rang musste am Ende die Tordifferenz entscheiden. Hier war schließlich die SG Mendhausen/Römhild einen Treffer besser als die SG 51 Sonneberg.