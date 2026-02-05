In vielen Hallenbädern in Thüringen werden aktuell Unterschriften gesammelt, auch in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg. „Vereint gegen Schwimmbad-Schließung“ ist der Titel einer an den Landtag adressierten Petition, die auf ausgelegten Listen, aber auch online gezeichnet werden kann. Für eine Anhörung im Landtag sind 1500 Unterschriften nötig. Die Petition läuft Stand Donnerstag noch 25 Tage oder bis zum 2. März.