Das Hallenbad Hildburghausen hat aus triftigem Grund geschlossen. Die Mitarbeiter der Freizeiteinrichtung haben die Anlagen laut Plan wegen der Wartungs- und Überprüfungsarbeiten außer Betrieb genommen. Diese Revision, der auch der Saunabereich unterliegt, dient dem Werterhalt und der Sicherheit. Allerdings ist das im Oktober 2020 als circa 13 Millionen D-Mark kostender Neubau eröffnete Hallenbad in die Jahre gekommen und weist Mängel auf. Wie lange die nach einer Havarie Anfang des Jahres 2023 von einer Spezialfirma geklebten Edelstahlbecken für Schwimmer und Nichtschwimmer halten, „ist völlig ungewiss“, sagt Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN). Zwar tröpfle es leicht in die Kellerräume, aber „wir haben es im Griff.“ Zur Revision wird das Wasser aus den Becken gelassen, nach der Reinigung werden diese aber – anders als in früheren Jahren – so schnell wie möglich wieder befüllt. „Es soll keine langen Standzeiten ohne Wasser geben, damit Druck auf den Becken bleibt. Das war 2023 das Problem“, sagt Hammerschmidt. „Es gibt aber keine Garantie, wie lange das hält.“