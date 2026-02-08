Mit einer blütenweißen Weste erspielen sich die C-Junioren der Spielgemeinschaft Breitungen/Barchfeld/Bad Salzungen den Thüringer Hallen-Landesmeistertitel. Wer hätte das gedacht, dass die Jungs von SG-Trainer Peter Knopf am Ende so souverän die Nase vorn haben werden. Freilich kannte der Jubel nach dem letzten Abpfiff in der Großengotterner Sporthalle bei den Südthüringern und deren Anhang kaum Grenzen.