Hallen-Fußball: Pokale der Heimatzeitung werden vergeben

Die Turniere um die Pokale der Südthüringer Zeitung /Freies-Wort gehören nicht nur für viele Thüringer Vereine, die sich dem Nachwuchsfußball verschrieben haben, fest in den Wettkampfkalender. Sie wissen, dass in jedem Jahr für sie in der Bad Salzunger Werner-Seelenbinder-Halle Kinder- und Jugendturniere vom SV Wacker Bad Salzungen in der Zeit um den Jahreswechsel organisiert werden, die hohen sportlichen Wert besitzen, aber der Spaß nicht zu kurz kommt. Für alle Aktiven und die auch in diesem hoffentlich wieder zahlreich mitgereisten Eltern und Anhänger der jungen Kicker ist bestens gesorgt. Den Anfang an diesem Wochenende vollziehen mit den G- und F- Junioren die allerjüngsten Fußballerinnen und Fußballer. Der Gastgeber freut sich auf Mannschaften aus der Region, aber auch auf Vertretungen aus Erfurt, Philippsthal und Fulda. Den Abschluss des ersten Nachwuchs-Fußballwochenendes bestreiten am Sonntag die D-2-Junioren.