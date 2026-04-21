Hall of Fame Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Erfolge mit dem Nationalteam

Bei der Weltmeisterschaft 2002 in den USA führte er Deutschland zu Bronze, bei der EM drei Jahre später gewann er mit dem Adler auf der Brust Silber. "Das waren unglaubliche Erfahrungen. Und dass ich 2008 bei den Olympischen Spielen die Fahne tragen durfte, war das i‑Tüpfelchen", hatte Nowitzki bereits im Vorfeld der Zeremonie gesagt.