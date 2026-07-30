Halbzeitshow bei Fußball-WM: Biebers Sneaker aus WM-Finale für 26.400 Dollar versteigert

New York - Die Schuhe, die Sänger Justin Bieber beim Finale der Fußball-WM getragen hat, sind für einen stolzen Preis versteigert worden. Ein Käufer bezahlte 26.400 US-Dollar (fast 23.045 Euro) für das Paar, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Die beigefarbenen Sneaker mit dem rosa Detail an der Ferse sind von Biebers eigener Marke SKYLRK – der Auftritt war laut Christie's das Debüt dieser neuen Farbkombination.