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  4. Biebers Sneaker aus WM-Finale für 26.400 Dollar versteigert

Halbzeitshow bei Fußball-WM Biebers Sneaker aus WM-Finale für 26.400 Dollar versteigert

Beim Finale der Fußball-WM spielte Justin Bieber Gitarre und sang auf dem Spielfeld. Dabei trug er beigefarbene Sneaker – die jetzt für eine große Summe versteigert wurden.

Halbzeitshow bei Fußball-WM: Biebers Sneaker aus WM-Finale für 26.400 Dollar versteigert
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Diese Schuhe von Justin Bieber waren einem Menschen sehr viel Geld wert. (Archivbild) Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

New York - Die Schuhe, die Sänger Justin Bieber beim Finale der Fußball-WM getragen hat, sind für einen stolzen Preis versteigert worden. Ein Käufer bezahlte 26.400 US-Dollar (fast 23.045 Euro) für das Paar, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Die beigefarbenen Sneaker mit dem rosa Detail an der Ferse sind von Biebers eigener Marke SKYLRK – der Auftritt war laut Christie's das Debüt dieser neuen Farbkombination.

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Der 32 Jahre alte Superstar sang während der Halbzeitshow beim WM-Finale seinen Song "Everything Hallelujah" und spielte dazu Gitarre. Sein Outfit bestand nur aus Kleidung von seiner eigenen Marke. Es war die erste Halbzeitshow bei einem Fußball-WM-Finale, dafür wurde die 15-Minuten-Pause fast verdoppelt.

Das Geld für die Schuhe geht den Angaben nach an den Global Citizen Education Fund, eine Initiative des Fußball-Weltverbands FIFA. Sie soll Kindern auf der ganzen Welt Zugang zu Bildung und Sport ermöglichen.