Ein Imagefilm, zahlreiche Gastredner aus seiner Partei und eine ausführliche Bilanzrede: Sonnebergs Landrat Robert Sesselmann (AfD) hat am Donnerstagabend, 2. Juli, im Gesellschaftshaus auf die erste Hälfte seiner Amtszeit zurückgeblickt. Rund 230 Gäste waren erschienen, darunter zahlreiche AfD-Kommunalpolitiker aus dem Landkreis, ein großer Teil der Thüringer Landtagsfraktion der AfD sowie Parteivertreter aus mehreren Bundesländern. Jedoch fehlte einer: Björn Höcke.