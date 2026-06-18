Dresden (dpa/sn) - Die Beteiligung am Jahr der jüdischen Kultur "Tacheles 2026" in Sachsen übertrifft die Erwartungen der Organisatoren. Im Rahmen des seit dem 14. Dezember laufenden Kulturjahres habe es bereits 620 Programmpunkte in 85 großen und kleinen Städten im Land gegeben. Im Schnitt fänden wöchentlich 25 Veranstaltungen statt, zogen die Macher des Themenjahres eine positive Zwischenbilanz. Ursprünglich seien 365 Veranstaltungen für das gesamte Jahr das formulierte Ziel gewesen. Nun sei eine Zielmarke von 1.000 Veranstaltungen bis Jahresende in Reichweite.