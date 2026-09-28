München - Bei der Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" haben sich in der ersten Wiesn-Woche 185 Hilfesuchende an den Safe Space gewandt. Das waren etwas weniger Fälle als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres (197). Zugleich verzeichneten die Organisatorinnen einen deutlichen Anstieg bei den Fällen von Gewalt: In 19 Fällen suchten Wiesn-Besucherinnen Hilfe, nachdem sie auf dem Festgelände sexualisierte oder körperliche Gewalt erfahren hatten. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 12 Fälle.