Das Thema Upskirting, also Filmen unter den Rock, wurde im Vorfeld der Wiesn einmal mehr prominent diskutiert. Am Safe Space wurden aber keine Fälle bekannt. "Wir gehen davon aus, dass die meisten Frauen diese Straftaten oft in dem Moment nicht wahrnehmen oder mitbekommen. Die Täter versuchen ja bewusst, ihr Vorgehen zu verheimlichen", sagte eine Sprecherin. Wenn eine Frau irgendwann ein Video von sich im Internet entdecke, sei das kein Fall mehr für den Safe Space.