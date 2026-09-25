Halbzeit. Und das schon knapp fünf Monate nach dem Start des eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbaus der Glasfaserplus in der Stadt Schleusingen. Nachdem am 4. Mai der erste Bautrupp der Firma Netz Intelligenz Deutschland (NID) in Geisenhöhn losgelegt hat, sind mittlerweile 2300 der insgesamt 4000 Haushalte der Stadt Schleusingen und ihrer Ortsteile Gethles, Rappelsdorf, Ratscher, Geisenhöhn, Hinternah, Waldau und Schleusingerneundorf bereits erschlossen. Über 500 davon haben einen Glasfaservertrag gebucht und nutzen den Anschluss schon.