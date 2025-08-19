Nicht nur, dass zur 50. Auflage des Wettlaufs ein Rekordfeld antrat, gestartet wurde auch noch im Kurpark und das bei perfektem Laufwetter. Denn eigentlich sollte der nun schon 50. Halbstundenlauf des WSV Oberhof ja bereits am Mittwoch der letzten Woche stattfinden. Es wäre eine harte Herausforderung geworden, denn am späten Nachmittag bei 30 Grad im Schatten auf Rundenjagd zu gehen, wäre sicherlich für keinen der Beteiligten ein Vergnügen gewesen.