Halbnackt im Sommer Männer oben ohne: sexy oder sexistisch?

Psychologin Borkenhagen sagt, Aktivistinnen und Aktivisten, die für geschlechtsneutrale Körper eintreten, sei ein entblößter Männer-Oberkörper ein Dorn im Auge. "Denn im Gegensatz zur weiblichen Brust, die in unserer Kultur ein sexualisiertes Geschlechtsmerkmal ist, darf die männliche Brust eben sehr viel freizügiger gezeigt werden."

Frauenkörper dagegen sind gesellschaftlich weit mehr unter Beobachtung und sozialer Kontrolle. Die Sexualisierung der weiblichen Brust lässt Frauen oft übergriffiges Verhalten und ungewollte Aufmerksamkeit erleben - auch schon bei enger Kleidung oder Dekolleté.

Haben nun Männer oder doch Frauen mehr Mode-Freiheit?

Doch auch Männer können sich nicht alles erlauben. In Bus oder Bahn würde ein noch so schöner Halbnackter ebenfalls Anstoß erregen - im Restaurant, Büro oder bei einem Business-Meeting ohnehin.

Die Psychologin Ada Borkenhagen meint dennoch: "Generell haben Frauen in unserer Kultur vielleicht sogar mehr Freiheit bei der Bekleidung und sonstigen Verzierung des Körpers. Sie können freier zwischen Röcken, Kleidern, Hosen oder bauchfreien Tops wählen. Bei Männern wird bei einem Rock oder bauchfreien Look dagegen immer noch meist komisch geguckt."

Deshalb ihre vielleicht provokante Frage: "Sollten wir zeigefreudigen Männern nicht ihren nackten Oberkörper gönnen?"