Mehr Tempo wird laut Merz zum Normalfall in Deutschland

Die Eröffnung der Dresdner Smart Power Fab, der weltweit größten Fabrik für Leistungshalbleiter, sei beispielhaft für diese Zukunft, sagte Merz. "Sie haben gezeigt, wie es vorangehen kann in unserem Land. Das wird jetzt der Regelfall, das wird jetzt der Normalfall." Merz verwies auch auf das vom Bundestag verabschiedete Infrastrukturgesetz. Der Bau von Autobahnen, Straßen, Bahnverbindungen, Wasserstraßen, Flughäfen und Bahnhöfen stehe nun unter der Überschrift eines überragenden öffentlichen Interesses. "Das heißt, es wird jetzt wirklich in Zukunft deutlich schneller gehen."