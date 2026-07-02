Dresden (dpa/sn) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht in der Eröffnung der neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden ein Aufbruchssignal für ganz Deutschland. Merz wurde per Video zugeschaltet und erläuterte dabei auch einige Entscheidungen des Koalitionsausschusses. "Ich kann also aus voller Überzeugung sagen, es geht wirklich voran." Der Wille sei da und groß, die notwendigen Strukturreformen jetzt anzugehen, "um unser Land, unsere Wirtschaft, unsere Industrie fit zu machen für die Zukunft".