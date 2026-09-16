Länder zum Handeln aufgefordert

Die Landesregierungen müssten angesichts der Rekordeingangszahlen und immer höherer Aktenbestände der Staatsanwaltschaften konsequent gegensteuern, forderte Rebehn. Zwar gebe es in einigen Ländern in der Justiz Neueinstellungen. "Die Verfahrenszahlen der Staatsanwaltschaften wachsen aber deutlich schneller als die Stellenzahl, so dass die Überlastung in vielen Behörden anhält", so der DRB-Bundesgeschäftsführer.