Unmittelbar nach den Playoff-Viertelfinalspielen am Samstagabend hat die Deutsche Volleyball Liga (DVL) die Halbfinal-Termine der Frauen-Bundesliga bekannt gegeben. Dabei trifft der VfB Suhl Lotto Thüringen auf den Schweriner SC. Die erste Partie steigt am 5. April (Samstag) um 17.15 Uhr in Schwerin, das zweite Spiel am 13. April (Sonntag) um 15.15 Uhr in Suhl. Bei einer möglichen dritten Partie hätte Schwerin am 16. April um 18.30 Uhr als Hauptrundensieger erneut Heimrecht. Die ungewohnten Startzeiten gibt der Spartensender Sport1. vor, der die Spiele live überträgt.