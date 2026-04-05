Halbfinale: Wolfsburg zittert sich im Elfmeterschießen ins Pokalfinale

Jena - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind mit größter Mühe ins Endspiel des DFB-Pokals eingezogen und haben ihre letzte Titelchance in dieser Saison gewahrt. Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich im Halbfinale beim Bundesliga-Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durch. Auch nach der Verlängerung hatte es noch 0:0 gestanden. Titelverteidiger FC Bayern kann an diesem Montag (15.30 Uhr/Sky) gegen die SGS Essen nachziehen. Das Finale findet am 14. Mai in Köln statt.