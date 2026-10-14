Halbfinal-Einzug im Mixed Mittelham und Duda holen erste EM-Medaille im Tischtennis

Beide spielen auch im Doppel noch um eine Medaille. Duda und Dang Qiu siegten im Achtelfinale nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 gegen die Russen Wladimir Sidorenko und Jewgeni Tichonow. Mittelham und Annett Kaufmann schlugen Christina Källberg und Filippa Bergand aus Schweden mit 3:1. Auch in diesen beiden Wettbewerben geht es am Donnerstag mit dem Viertelfinale weiter.