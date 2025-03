Leipzig - RB Leipzig muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart antreten. Das ergab die Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum. Das Spiel findet am 1. oder 2. April statt, im anderen Halbfinale empfängt Drittligist Bielefeld Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Das Finale wird am 24. Mai in Berlin ausgetragen.