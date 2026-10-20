Halbe Million Euro Schaden: Autowerkstatt in Amberg steht in Flammen

In der Werkstatt waren den Angaben des Sprechers zufolge unter anderem Kundenfahrzeuge und Werkzeug gelagert. Während des Brands habe man einen lauten Knall hören können, weil vermutlich eine Gasflasche explodierte, sagte er. Zu dem Zeitpunkt hätten sich aber keine Feuerwehrleute im Gebäude befunden. Die Brandursache sei noch völlig unklar.