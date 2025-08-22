Kühe haben die neue Haindorfer Straße bereits getestet. Davon zeugen ihre Hinterlassenschaften. Es ist nun mal eine Dorfstraße. Und zwar eine sehr moderne. Jetzt nach 15-monatiger Bauzeit. Vorher war die Straße mit Löchern übersät, einen gepflasterten Bürgersteig gab es gar nicht. An eine Treppe im oberen Bereich war nicht zu denken. Grit Beuke, im städtischen Bauamt für Tiefbau zuständig, zeigte Fotos vom einstigen Straßenzustand. Jetzt ist glücklicherweise alles ander. Die Anwohner haben die Bauarbeiten in der Haindorfer Straße genau verfolgt und das Ergebnis jetzt zufrieden registriert. „Es ist richtig idyllisch geworden“, meinte Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski zur Übergabe in dieser Woche. Die Maßnahme insgesamt habe mehr Zeit beansprucht als man zunächst geplant hatte. Zudem sollte sie bereits 2023 beginnen. Wegen voller Terminkalender der bauausführenden Firma hatte man sich jedoch geeinigt, die Haindorfer Straße erst 2024 zu bauen. Dies sei einvernehmlich geschehen. Insgesamt bezeichnete der Bürgermeister das Projekt als eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Stadt Schmalkalden, Gewas und der Netzgesellschaft der TEN in Schmalkalden. Gebaut wurde vom 21. Mai 2024 bis 11. August 2025.