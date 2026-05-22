Ist das Buffet, das die Natur bietet, alltagstauglich? Sigrid Niedner lacht. Natürlich ist es das, sagt die Kräuterfee und pflückt eine sonnengelbe Löwenzahnblüte. „Sieht sie nicht wunderschön aus“, fragt die Hainaerin. Schwupps ist sie im Mund verschwunden und wird gut gekaut. Mit ihr verzehrt sie nicht nur eine Blüte, sondern gespeicherte Sonnenenergie. Pflanzenpower, die glücklich macht, die verletzte Seelen heilt.