Über dem Ilm-Kreis hat am Dienstagabend ein starkes Unwetter gewütet. Dutzende Straßen sind durch Bäume versperrt worden, die durch den Sturm umgestürzt sind. So etwa in Langewiesen selbst, zwischen Langewiesen und Gehren, zwischen Langewiesen und Ilmenau, in Pennewitz, zwischen Stadtilm und Wümbach, zwischen Gräfinau und Gehren, zwischen Oehrenstock und Langewiesen, Liebenstein und Plaue, Plaue und Martinroda, Stützerbach und dem Auerhahn, Ilmenau und Martinroda sowie auf weiteren Abschnitten. In Gräfinau-Angstedt stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch auf den Straßen.