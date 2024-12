Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind in diesem Jahr im Zuge der Weihnachtsamnestie sieben Gefangene vorzeitig entlassen worden. Das entspricht in etwa der Zahl des Vorjahres, als sechs Häftlinge per Gnadenerlass vorzeitig frei kamen, teilte das Justizministerium mit. Wie viele Hafttage damit eingespart werden, dazu machte das Ministerium keine Angaben. In Thüringen öffnen sich für Inhaftierte bereits seit 2002 nach Einzelfallprüfungen die Gefängnistore vorzeitig in der Adventszeit.