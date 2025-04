Wenn die Polizei in einer Küche Kartons findet, in denen fast zwei Kilo Marihuana lagern, wird nicht von Eigengebrauch ausgegangen. Im November 2023 stellten die Beamten in jener Küche in Suhl außerdem 250 Gramm Methamphetamin fest, Grammpreis auf der Straße zwischen 80 und 100 Euro. Der Mann aus Suhl, er ist Anfang 40, der seit Mitte Januar auf der Anklagebank am Landgericht Meiningen saß, gab den Handel mit Drogen auch zu. „Abverkauf“ für einen Dealer, der habe in Haft müssen, nannte er das. Er gestand das ebenfalls angeklagte Fahren ohne Führerschein, bestritt aber vehement die weiteren Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Meiningen: Dass er einem anderen Mann die Faust ins Auge geschlagen und ihm 55 Euro abgenommen habe. Und vor allem, dass er einem unter Betreuung stehenden jungen Mann eine echt aussehende Schreckschusspistole an den Hals gehalten habe, um die Abhebung von 600 Euro an einem Geldautomaten zu erzwingen. Auch, dass er dem verängstigten Mann unter Drohungen die ec-Karte samt Geheimzahl abgepresst haben soll, streitet er lange ab.