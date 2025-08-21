 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Abgeschobener Mann versucht im Taxi einzureisen

Haftstrafe Abgeschobener Mann versucht im Taxi einzureisen

Mitten in der Nacht kontrolliert die Polizei ein Taxi an der österreichischen Grenze. Für den Passagier endet der Versuch der Einreise mit einer Fahrt ins Gefängnis.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Haftstrafe: Abgeschobener Mann versucht im Taxi einzureisen
1
Die Beamten nahmen dem Mann fest. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Neuhaus am Inn (dpa/lby) - Beim Versuch, mit einem Taxi einzureisen, ist ein wegen versuchten Totschlags abgeschobener Mann im Landkreis Passau festgenommen worden. Der 23-Jährige sei bereits Ende 2023 nach seiner Verurteilung nach Österreich abgeschoben worden, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn lag ein Haftbefehl sowie ein Einreiseverbot nach Deutschland vor. Der Mann muss nun für 317 Tage in ein Gefängnis.

Nach der Werbung weiterlesen

Bei der Kontrolle in Neuhaus am Inn stellte sich zudem heraus, dass der 48-jährige Taxifahrer ohne Pass über die Grenze gefahren war. Er wurde nach Österreich zurückgewiesen. Auf ihn kommt eine Anzeige zu.