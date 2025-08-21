Haftstrafe: Abgeschobener Mann versucht im Taxi einzureisen

Neuhaus am Inn (dpa/lby) - Beim Versuch, mit einem Taxi einzureisen, ist ein wegen versuchten Totschlags abgeschobener Mann im Landkreis Passau festgenommen worden. Der 23-Jährige sei bereits Ende 2023 nach seiner Verurteilung nach Österreich abgeschoben worden, teilte die Bundespolizei mit. Gegen ihn lag ein Haftbefehl sowie ein Einreiseverbot nach Deutschland vor. Der Mann muss nun für 317 Tage in ein Gefängnis.