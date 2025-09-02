Die jährliche Einstufung richtet sich nach dem Schadensverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge. Der GDV berechnet jedes Jahr die Schadensbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt sie unverbindlich in Regionalklassen ein. In Thüringen wiesen der Kyffhäuserkreis die beste und die Stadt Gera die schlechteste Schadensbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auf.