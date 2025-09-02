Berlin/Erfurt (dpa/th) - Nach einer Neubewertung der Unfallrisiken in den Regionen ändern sich im kommenden Jahr für 200.000 Autofahrer in Thüringen die Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung. In den Kreisen Weimarer Land, Saale-Holzland und Schmalkalden-Meiningen ergeben sich niedrigere Einstufungen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin mitteilte. Davon profitieren rund 160.000 Autohalter. In der Stadt Jena hingegen müssen sich 40.000 Autofahrer auf eine Höherstufung einstellen.